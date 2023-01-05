Eskişehir'de öğrenci velisi tarafından okul müdür yardımcısının darbedilmesine tepki

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 30 Ağustos Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yasin Kırca'nın iki öğrenci velisi tarafından darbedilmesi, meslek sendikaları tarafından protesto edildi.

Okul bahçesinde toplanan eğitim sendikaları adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, dün görevi başında bir meslektaşlarının bir öğrenci velisi ve arkadaşının uyguladığı fiili saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Konunun takipçisi olduklarını ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Bu menfur saldırıyı kınıyor, tekrarının yaşanmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Eğitimde şehrimizin böyle bir olayla anılmasından hicap duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Eğitim çalışanlarımıza yapılan bu ve buna benzer saldırılarda tek yürek olduğumuzu, her türlü ama her türlü desteği kendilerine vereceğimizi, hiçbir çalışanımızın sahipsiz, kimsesiz olmadığını buradan ifade ediyoruz. Bu üzücü olay, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içinde eğitim çalışanlarına şiddete karşı caydırıcı hukuki düzenlemelerin yapılmasına dair çağrılarımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu vesileyle çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Görevi başındaki bir devlet memuruna, bir okul yöneticisine, bir eğitimciye bu barbarlığı reva gören bu şahsı ve eylemi şiddetle kınıyoruz. Saldırıya maruz kalan öğretmenimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."​​​​​​​

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