Eskişehir'de aranan 93 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda yakalanan 93 kişiden 24'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda son 15 günde düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık, kasten yaralama, adam öldürme, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit" gibi suçlardan aranan 93 kişi yakalandı.
Gözaltına alınanlardan 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.