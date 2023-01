AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'u eleştirdi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesiyle ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Başkan Acar, yaptığı açıklamada, başkan Kurt'u açıklamalarından dolayı anlamakta zorlandığını belirtti. Acar, Kurt'un Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi projesini yıllar önce çözmesi gereken bir konu olduğunu fakat sürüncemede bıraktığını kaydedtti.



Ali Acar şunları aktardı:



"Artık hem biz hem de vatandaşlarımız söyleyecek laf bulamıyoruz. Kazım Kurt'un TOKİ ile yaptığı ve kendisinin de imzasının bulunduğu 7 nolu ek protokolün 3.maddesinde, '5609 Sayılı Kanunla değişik 775 Gecekondu Kanunu kapsamında idaremizce oluşturulan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesinde imar planlamaları imar uygulamaları konularında TOKİ'ye ait olan yetkiler Odunpazarı Belediyesi'ne devredilmiştir' deniyor. Burada yetkinin kimde olduğu açıkça belirtilmiştir. Sayın Kurt'un daha nasıl bir yetki istediğini ve beklediğini gerçekten anlayamıyoruz. Ama ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Yapamayacağını, beceremeyeceğini artık kendisi de çok iyi anlamış olacak ki sürekli kaçacak yer arıyor."

Açıklamada, ana protokol hakkında bilgi veren Acar, "Gecekondu Önleme Bölgesinde yer alan tüm yapı ve eklentilerin tasfiyesi, yıkımı ve molozların temizlenmesi belediye tarafından yapılacaktır. TOKİ tarafından ihalesi yapılacak alanların, ihale sonrası müteahhitlere yer teslimi yapılıncaya kadar geçen süre zarfında her türlü işgalden arındırılarak boş olarak TOKİ'ye fiilen teslimi belediyenin sorumluluğundadır. Gecekondu Önleme Bölgesindeki tüm işgallerin kaldırılması ve alanın temizlenmesi belediye tarafından üstlenilecek olup TOKİ tarafından yapılacak ihale sürecinde alandaki işgallerin temizlenmiş olması şartı aranacaktır. Aksi takdirde TOKİ'nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan belediye sorumlu olacaktır. Gecekondu Önleme Bölgesindeki mülkiyetlere ait her türlü şerh ve takyidatın kaldırılması ve temiz olarak TOKİ mülkiyetine geçirilmesi işlemlerinden belediye sorumludur." dedi.

Acar, Kurt'un ana protokolde belirtilen ve kendisinin yapması gereken hiç bir şeyi yapmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapmak için çaba sarf etmemiş üstelik ek protokolle de yetkileri TOKİ'den devralmasına rağmen yine sürekli bahanelerin arkasına sığınarak maalesef bu işi bu zamana kadar uzatmış ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı mağdur etmiştir."

