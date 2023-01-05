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Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 1-7 Ocak Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilge, yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin tüberküloz mikrobu ile enfekte olduğunu belirterek, "Bu insanların yüzde 5 ile 15'inde yaşamlarının bir döneminde vereme yakalanma ihtimali bulunmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon kişi verem hastalığına yakalanmakta ve her yıl 1,5 milyon insan bu hastalıktan ölmektedir." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Bilge, verem mikrobunun hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yoluyla alınması sonucu bulaştığını aktardı.



Solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğu bu dönemde özellikle öksürürken ve hapşırırken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bilge, şunları kaydetti:



"Öksürüğünüzü, hapşırığınızı uzağa yollamayın. Öksürürken, hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendil ile kapatın, yanınızda yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Verem tedavisinde kullanılan ilaçlar ücretsiz olarak Verem Savaşı Dispanserlerinden verilmektedir. Ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan verem hastalarına nakdi yardım da verilmektedir. Tedavi en az 6 ay sürer. İlaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. Çünkü tedaviyi yarım bırakan hastalar toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur."

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