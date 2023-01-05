Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "çocuğa cinsel istismar" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö'nün kentte olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İ.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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