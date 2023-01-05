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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de konuştu:

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim için ittifak konusunda görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Yakında ocak ayı sonu gibi açıklamamızı yaparız. Görüşüyoruz evet. Mesela Zafer Partisi ile görüşüyoruz. Doğru Parti ile görüşüyoruz. DSP ile görüşüyoruz. Adalet Partisi ile görüşüyoruz. Bunlarla görüşüyoruz, doğrudur." dedi.

Eskişehir'de partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen İnce, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İnce, "altılı masa"nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı yönündeki görüşlerin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Duyumların ne olduğunu bilemiyorum. O konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz tabii. Seçimden sonraya bırakmazlarsa iyi olur. Ben bir başka partinin üyesiyim, genel başkanıyım. Bizim partimizde cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Bütün üyelerin önüne, Eskişehirlilerin, Kastamonuluların, Hakkarililerin, Mersinlilerin, Yalovalıların hepsinin önüne sandığı koyacağız. Ben aday olacağım ama üyeler seçerse bizim partinin adayı ben olacağım. Bizde üyeler seçiyor. Diğerini bilemiyorum. Geçmişte beni 51 gün kala aday yapmışlardı. Boş geçmişti bütün zamanlar. 13 vilayete hiç uğrayamamıştım. Büyük ihtimal yine 50 gün kala açıklayacaklardır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini öne çekebileceklerine dair sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Erkeni geçi hiçbir şey kalmadı. Bilemiyorum onu artık. Göreceğiz, mayısı haziranı bir şeyi kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim güvenliğinin önemine işaret eden İnce, şöyle konuştu:

"Altılı masaya tekrar çağrıda bulunuyorum. Eminim ki 200 bin sandığı yine kontrol edemeyecekler, benim seçimimde edemedikleri gibi. Benim seçimimde 12 bin 843 sandığa gözlemci koymadıkları gibi. İl de veririm. Şanlıurfa, Erzurum, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Adıyaman, Konya. Daha devam ederim, Ağrı. Geçen seçimde 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamışlardı. Bir, önce seçmenleri inceleyelim. İki, bu 200 bin gözlemciyi bulalım. Önce sandığı bir sağlama alalım."

Muharrem İnce, ittifak konusunda bazı partilerle görüşmelerinin sürdüğünü anlattı.

Süreçle ilgili bilgi veren İnce, "Görüşüyoruz. Yakında ocak ayı sonu gibi açıklamamızı yaparız. Görüşüyoruz evet. Mesela Zafer Partisi ile görüşüyoruz. Doğru Parti ile görüşüyoruz. DSP ile görüşüyoruz. Adalet Partisi ile görüşüyoruz. Bunlarla görüşüyoruz, doğrudur." ifadelerini kullandı.

Milyarlarca lira hazine yardımı alan bir parti olmadıklarını dile getiren İnce, "Bizim elimizin altında belediyeler yok. Biz yeni kurulmuş 1 yıllık bir partiyiz. Biz diyoruz ki 200 bin sandık var. Gelin bu sandıkları paylaşalım. 1000 tanesini birisi alsın. 2 bin tanesini birisi alsın. Bu sandıkları paylaşalım diyoruz. Biz de kendi çapımızda tabii ki bir hazırlık yapıyoruz ama bu bir partinin işi olmamalı, bütün partilerin işi olmalı." diye konuştu.

İnce, Yargıtay'ın Memleket Partisi'nin güncel üye sayısını 25 bin 132 olarak açıklamasına ilişkin şunları dile getirdi:

"Memnunuz. Tabii ki memnunuz. Şöyle, Siyasi Partiler Kanunu'ndan kaynaklanan bir durum bu. Üye sayısını fazlalaştırdığınız zaman kongre süreciniz uzuyor. Kongre süreciniz uzayınca da seçime girme hakkıyla ilgili sıkıntı çıkıyor. Biz bir an önce az üyeyle de olsa kongreleri yapıp seçime girme hakkını elde etmek için böyle bir yönteme başvurduk. Hiçbir sıkıntı yok. Az ama öz."

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