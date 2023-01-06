Restoranında atıkları ayrıştıran işletmeci yemek artıklarıyla sahipsiz hayvanları besliyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirli genç girişimci hem restoranındaki atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de yemek artıklarıyla sahipsiz hayvanlara destek oluyor.

Mobilya imalat sektöründeki faaliyetinin yanı sıra 6 ay önce restoran da açan 27 yaşındaki Berke Akyel, "sıfır atık" uygulamalarına destek olabilmek için çalışanlarıyla proje geliştirdi.

Fabrikadan artan malzemelerle sahipsiz kedi ve köpekler için yalıtımlı kulübeler yaparak kentin çeşitli noktalarına bırakan girişimci, restoranındaki yemek artıklarıyla onları besliyor. Ayrıca Akyel, işletmesinde kağıt, plastik, metal atıkları ayrıştırıp geri dönüşüm tesisleri aracılığıyla ekonomiye kazandırıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan Berke Akyel, AA muhabirine, özellikle soğuk havalarda daha çok desteğe ihtiyaç duyan sahipsiz hayvanlara yönelik sosyal sorumluluk çalışması yapma düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi.

Restoranda ağırlıklı olarak ambalaj malzemeleri, meşrubat kutuları gibi geri dönüşüme uygun atıkların çıktığını, bunları türlerine göre 15-20 litrelik kovalarda biriktirdiklerini belirten Akyel, "Kovalar doldukça depoya götürüyoruz. Belli bir hacme ulaştıklarında geri dönüşüm tesislerine ulaştırıyoruz. Günlük çıkan atık miktarı iş yoğunluğumuza göre değişiyor. Hafta sonları 5 kova çıkıyorsa hafta içleri 3 kova çıkabiliyor. İşletmemizdeki atıkların tamamını geri dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Akyel, iştiraki olan mobilya firmasında üretimden artan malzemelerden son iki ayda 25 civarında kulübe yaparak belediyenin uygun gördüğü noktalara bıraktıklarını dile getirdi.

Gün sonunda yemek artıklarını kulübelere götürdüklerini ifade eden Akyel, "Sıfır atık projesini daha da geliştirmek istiyoruz. Paket serviste kullandığımız ambalajları da çevre dostu ambalajlara dönüştüreceğiz." dedi.

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