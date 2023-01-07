Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlık suçundan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik ve fiziki takip neticesinde "hırsızlık" suçundan arandığı tespit edilen Y.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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