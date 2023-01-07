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ESKİŞEHİR (AA) - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından Sultandere Köy Yaşam Merkezi'nde kurulan matematik laboratuvarının açılışı yapıldı.

Firmadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin havacılık serüvenine ilkleri kazandıran lider motor şirketi TEI'nin eğitime verdiği desteklere bir yenisini daha eklediğini belirtti.

TEI eğitime verdiği büyük önem ile okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar birçok farklı proje yürüttüğü kaydedilen açıklamada, "TEI, Eskişehir'de açılışı yapılan Sultandere Köy Yaşam Merkezi'ne matematik laboratuvarı kurdu. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla kurulan laboratuvarda, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar matematik öğrenecek ve çeşitli matematik aktiviteleri yapacak." ifadesi kullanıldı.

Matematik laboratuvarının açılışının Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'in katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Özellikle 2014 yılından bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kütüphaneler, zeka atölyeleri, staj çalışmaları, en kıdemli öğretmen ziyaretleri, Havacı Kadınlar Haftası Etkinlikleri gibi birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan TEI, eğitime desteğini 2023'te de sürdüreceğini göstermiş oldu." bilgisi verildi.

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