Eskişehir'de bir otomobilde tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de denetim yapan polis ekipleri bir otomobilde tüfek ve 2 tabanca ele geçirdi.

Kent merkezinde asayiş uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği B.B.E'ye ait otomobili durdurdu.



Araçta arama yapan ekipler, 1 tüfek, 2 tabanca ile 51 fişek ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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