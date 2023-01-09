Eskişehir'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasında

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bir sürücü, otomobilini sokağa park ederek evine girdi.
Gece saatlerinde maskeli hırsızlık şüphelisi, otomobilin kapısını kısa sürede açarak aracın teyp ve ses sisteminin bağlı olduğu kapağı çalarak sokaktan uzaklaştı.
Otomobilin sürücüsü işe gitmek için aracına geldiğinde hırsızlığı fark ederek durumu polise haber verdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, maskeli şüphelinin kısa sürede kapısını açtığı araçtan teyp ve ses sisteminin bağlı olduğu kapağı sökerek çaldığı görülüyor.