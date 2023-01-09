Eskişehir'de bebek dostu hastanelere teşekkür belgesi verildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bebek dostu hastane seçilen Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet hastanelerine ödülleri düzenlenen törenle verildiği bildirildi.

Eskişehir Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6'ıncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi prensibi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından bugüne anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programının yürütüldüğünü belirtti.

Anne sütünün yaşama en iyi başlangıcı sağlayan, beslenme yetersizliklerinin önlenmesinde, sağlıklı beslenmenin sürdürülmesinde ilk adım ve bebeğin ilk aşısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilge şunları kaydetti:

"Bu nedenle emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla İlimizde dünyaya gelen bebeklerin hayata sağlıklı başlamasının yanı sıra beslenme yetersizliklerinin önlenmesinde, sağlıklı beslenmenin sürdürülmesinde, anne ve bebeğin sağlığının hem ruhsal hem de metabolik olarak korunmasında ilk adım olan anne sütünün alınmasına yönelik özverili bir çalışma yürütmekteyiz. Bu ödülün alınmasında emeği geçen tüm birimlerimize, hastanelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de anne bebek sağlığı üzerinde önemle durmaya devam edeceğiz."

Emzirmenin korunması ve desteklenmesi ile programın temelini oluşturan başarılı emzirmede asıl ve en büyük hedef ise çocuklarda morbidite ve mortalite oranlarını düşürmek olduğu değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Bilge, "Program kapsamında; doğum yapılan sağlık kuruluşları, birinci basamak sağlık kuruluşları ile yenidoğan yoğun bakımlar yer almaktadır. Eskişehir'de titizlikle yürütülen anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı dahilinde yoğun çalışmalar sürdürülmekte olup gerek yeni bebek dostu sağlık kuruluşları ulusal değerlendirme ekiplerince sertifikalandırılmakta gerek programın il genelinde başarılı şekilde devamını sağlamak amacıyla il sağlık müdürlüğü ekiplerimizce hali hazırda sertifikalı sağlık kuruluşlarının yıllık izlemleri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda 2022 yılında yapılan değerlendirmelerde, Eskişehir Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakım teşekkür belgesi ve bebek dostu hastane belgesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin ise yenidoğan yoğun bakım plaketi ve bebek dostu hastane plaketi almaya hak kazandığını ifade eden Bilge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin de yenidoğan yoğun bakım plaketi, yenidoğan yoğun bakım teşekkür belgesi ve bebek dostu hastane teşekkür belgesi almaya hak kazandığını kaydetti.

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