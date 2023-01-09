Eskişehir'de 32 gün önce kaybolan 44 yaşındaki kişiyi arama çalışması sürüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir süredir haber alınamayan Sezgin Zengin (44) için ikinci kez başlatılan arama çalışması yürütülüyor.

Yenikent Mahallesi'nde yaşayan Zengin, 8 Aralık'ta annesine çarşıya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Zengin'in eve dönmemesi üzerine baba Rıza Zengin, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gültepe Mahallesi'ndeki kent ormanında, polis ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla ikinci kez başlatılan arama çalışması sürüyor.



Zengin'in, evinin yakınında bulunan Kent Ormanı'nda olabileceği ihtimali üzerine söz konusu bölgede 20 Aralık'ta arama çalışması yapılmış herhangi bir bulguya rastlanılmamıştı.



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