Eskişehir'de sis nedeniyle yolunu kaybeden avcıyı jandarma ekipleri buldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden avcıyı jandarma ekipleri buldu.
İstiklalbağı Mahallesi'ne arkadaşları ile birlikte avlanmak için giden İ.S'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgede dron destekli yaptığı aramada İ.S'yi konakladıkları noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu.
Sağlık kontrollerinden geçirilen İ.S'nin bölgedeki yoğun sis nedeniyle yolunu kaybettiği öğrenildi.