Eskişehir Valisi Ayyıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler ile değişen yaşam şartlarının, bilgiye erişim ve haber alma hakkının önemini daha da artırdığını vurguladı.

Medyanın hukuki düzenlemelerle güçlü olması kadar doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygının da basın ve basın çalışanları için dikkat etmeleri gereken meslek ilkelerinden olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bu ilkeler ışığında medya ülkemizde demokrasimizin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Günümüzde çok hızlı değişen teknolojik gelişmeler ile basın; gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi iletişim organlarının yanında çok daha kalabalık kitlelere, çok daha hızlı ulaşabilen medya mecraları ile sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da etkinliğini arttırmıştır. Bu da basın ahlakı ve meslek ilkelerinin taviz vermeden kullanılmasını daha da önemli hale getirmiştir.

Medyamız 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milletin doğru ve hızlı bir şekilde haber almasını sağlayarak, demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmış, üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiş ve darbe girişiminin başarısız olmasında da büyük rol oynamıştır. Türkiye'nin Yüzyılı vizyonuyla önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde de demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle görev yapan basın mensuplarımıza önemli görevler düşmektedir."

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