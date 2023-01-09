Eskişehir Valisi Ayyıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Valisi Ayyıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AA

Eskişehir Valisi Ayyıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler ile değişen yaşam şartlarının, bilgiye erişim ve haber alma hakkının önemini daha da artırdığını vurguladı.

Medyanın hukuki düzenlemelerle güçlü olması kadar doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygının da basın ve basın çalışanları için dikkat etmeleri gereken meslek ilkelerinden olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bu ilkeler ışığında medya ülkemizde demokrasimizin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Günümüzde çok hızlı değişen teknolojik gelişmeler ile basın; gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi iletişim organlarının yanında çok daha kalabalık kitlelere, çok daha hızlı ulaşabilen medya mecraları ile sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da etkinliğini arttırmıştır. Bu da basın ahlakı ve meslek ilkelerinin taviz vermeden kullanılmasını daha da önemli hale getirmiştir.

Medyamız 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milletin doğru ve hızlı bir şekilde haber almasını sağlayarak, demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmış, üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiş ve darbe girişiminin başarısız olmasında da büyük rol oynamıştır. Türkiye'nin Yüzyılı vizyonuyla önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde de demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle görev yapan basın mensuplarımıza önemli görevler düşmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp Sezgin için ormanda ikinci kez arama yapıldı
YEREL HABERLER Kayıp Sezgin için ormanda ikinci kez arama yapıldı
Eskişehir'de sis nedeniyle yolunu kaybeden avcıyı jandarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de sis nedeniyle yolunu kaybeden avcıyı ...
Eskişehir'de 32 gün önce kaybolan 44 yaşındaki kişiyi arama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de 32 gün önce kaybolan 44 yaşındaki kişiyi ...
Eskişehir'de bebek dostu hastanelere teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de bebek dostu hastanelere teşekkür belgesi ...
Eskişehir'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli ...
(Görüntülü)KAPISINI 32 SANİYEDE AÇTIĞI OTOMOBİLDEN TEYP VE SES SİSTEMİ ÇALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAPISINI 32 SANİYEDE AÇTIĞI OTOMOBİLDEN ...
32 saniyede kapısını açtığı otomobilden 6 dakikada teyp ve ses sistemi çaldı
YEREL HABERLER 32 saniyede kapısını açtığı otomobilden 6 dakikada ...
Yoğun siste kaybolan avcıyı jandarma dronla buldu
YEREL HABERLER Yoğun siste kaybolan avcıyı jandarma dronla buldu
(Görüntülü) ESKİŞEHİR OTOGARI&#039;NDA ÇALIŞANLARIN &#039;ÜŞÜYORUZ&#039; EYLEMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR OTOGARI'NDA ÇALIŞANLARIN ...
Eskişehir'de otogar çalışanlarından Büyükşehir Belediyesine "soğuk" tepkisi
YEREL HABERLER Eskişehir'de otogar çalışanlarından Büyükşehir ...
Eskişehir Otogarı'nda çalışanların 'Üşüyoruz' eylemi
YEREL HABERLER Eskişehir Otogarı'nda çalışanların 'Üşüyoruz' eylemi
(Görüntülü) ESKİŞEHİR&#039;DE PORSUK ÇAYI BUZ TUTTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR'DE PORSUK ÇAYI BUZ TUTTU
Eskişehir´de Porsuk Çayı buz tuttu
YEREL HABERLER Eskişehir´de Porsuk Çayı buz tuttu
Eskişehir'de yoğun sis ulaşımı etkiledi
YEREL HABERLER Eskişehir'de yoğun sis ulaşımı etkiledi
Eskişehir'de bir otomobilde tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir otomobilde tüfek ve 2 tabanca ele ...
Eskişehir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Eskişehir'de traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 3 ...
Sultandere'de TEI'nin katkılarıyla kurulan matematik laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER Sultandere'de TEI'nin katkılarıyla kurulan matematik ...
Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.