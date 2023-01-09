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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Eskişehir'de konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Eskişehir'de konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Uygur, partisinin il başkanlığının yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Şoförler Odası ile Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Otel Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" toplantısına katılan Uygur, yaptığı konuşmada Tekirdağ'dan başlattıkları sivil toplum kuruluşları buluşmasının üçüncü ayağını Eskişehir'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uygur, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şiarıyla milletin içinden, milletin talep ve beklentilerinden doğan bir parti, bir dava hareketi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siyaset anlayışımızın temel dayanağı aziz milletimizdir şiarıyla hep hareket ettik bu zamana kadar. Sivil toplum kuruluşlarımızı güçlendirdik. Onların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamaya gayret ettik. 20 yıl boyunca da hem hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetleri hem de hak ve özgürlükler anlamındaki o reform niteliğindeki yenilikleri hep bu anlayışla hayata geçirdik. Yüzümüz hep millete dönük oldu. İstikametimizi hep milletin talep ve beklentilerine göre belirledik. Son 20 yılda da en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdik. İşte yine şimdi Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bugünlerde o 20 yıllık müktesebatımıza hem hak ve özgürlükler anlamında hem eser ve hizmet anlamında ilavede bulunarak Türkiye Yüzyılı'na doğru adım atıyoruz, heybemiz dolu bir vaziyette."

- "Yerli ve milli savunma sanayi anlamında daha güçlü bir Türkiye var"

Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar açtıklarını ifade eden Uygur, "Bugün Cumhurbaşkanı'mız Sakarya'daydı. Hep yerli ve milli savunma sanayi diyoruz. AK Parti iktidara geldiğinde yüzde 80 olan savunma sanayinde dışa bağımlılığımız bugün itibariyle tam tersi duruma gelmiş oldu. Yerlilik ve millilik oranımız yüzde 80. Kızılelma'sıyla, Fırtına Obüslerimizle, İHA'mızla, SİHA'mızla, Akıncı'mızla... Artık yerli ve milli savunma sanayi anlamında daha güçlü bir Türkiye var." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, sözleşmeliye kadro meselesini toplumun ve milletin beklentisi doğrultusunda sonuçlandırdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesini geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'mız açıkladı. Onu hayata geçirdik. Şimdi yine orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımızın bu noktadaki ihtiyaçlarını giderecek yeni bir sosyal konut hamlesini hayata geçirdik. İnşallah 2023 yılının ilk çeyreğinde Karadeniz'deki keşfettiğimiz doğal gazımızı artık milletimiz kullanmaya başlayacak. Eskişehir'de Devrim otomobilimizle başlayan fakat birtakım nedenlerden dolayı devam edemeyen, sürekli hale gelemeyen o rüyamız geçtiğimiz 29 Ekim'de hayata geçti. Yerli ve milli otomobilimizi, akıllı cihazımızı hayata geçirdik."

-"Rekor oranda büyüme ve ihracat gerçekleştiren bir Türkiye var"

Uluslararası alanda, diplomasiye yön veren, küresel bir güç, lider konumda bir Türkiye'nin bulunduğunu vurgulayan Uygur, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki ara bulucu rolümüzü bütün dünya takdirle karşıladı. Hem tahıl koridoru anlaşması, esir değişimi anlaşması bütün dünyada takdirle takip edildi ve izlendi. Bu noktadaki takdir bütün dünya tarafından dile getirildi. Artık her alanda güçlü ve büyük Türkiye var. Yeni benimsediğimiz ekonomi modeliyle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı. Rekor oranda büyüme ve ihracat gerçekleştiren bir Türkiye var. Bugün de sivil toplum kuruluşlarımızı dinleyeceğiz. Buradan çıkan sonuçları bir rapor haline getirip bu doğrultuda politikalar üretmeye, eserleri ve hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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