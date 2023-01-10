Eskişehir'de kaybolan kişinin cesedi bulundu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaybolan emekli bekçinin cesedine ulaşıldı.

Kırka Mahallesi'nde yaşayan Tevfik Er, geçen pazar günü otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Bunun üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, emekli bekçi Er'in cansız bedenini Salihler Mahallesi'nde aracının yaklaşık 10 metre uzağında ağaç kesme motorunun yanında buldu.

Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tevfik Er'in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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