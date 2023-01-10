Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne yol açan tır sürücüsüne hapis cezası

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan tutuksuz sanık tır sürücüsüne 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cengiz Alav katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Cengiz Alav'ı "taksirle ölüme neden olma" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.



Emekli birinci sınıf emniyet müdürü Hasan Çevik idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, 16 Ekim 2021'de Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav'ın kullandığı 06 DS 5256 plakalı tırla çarpışmıştı. Otomobil sürücüsü Çevik ile aynı araçta bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, tır sürücüsü tutuklanmıştı.

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