Eskişehir'de uyuşturucu operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Ömer Ç'ye ait evde ve eklentilerinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ömer Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.﻿

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