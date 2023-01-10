Eskişehir'de bir kamyon çöp çıkarılan ev ilaçlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu ev, çöplerden temizlendi.

Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ihlamurkent Mahallesi sakinlerinin bir evde çöp biriktirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, evin odalarında uzun süredir bekleyen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpleri toplayıp kamyona yükledi.



Daha sonra ekipler, evde yaşayan bir vatandaşı sağlık taramasından geçirdi.

Çöpten arındırılan ev, ekipler tarafından ilaçlandı.

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