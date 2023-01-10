Eskişehir'de asayiş

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen K.K. ile S.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait evlerde ve eklentilerinde yapılan aramada, çalıntı oldukları değerlendirilen, 3 motosiklet, 7 bisiklet, 1 elektrikli scooter, 2 motosiklet kaskı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar, 1 tablet, çok sayıda elektronik eşya ile 2 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

-Tarihi eser operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyitgazi ilçesinde yaşayan bir kişinin elinde bulundurduğu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Ekipler tarafından Kırka Mahallesi'ndeki belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 3 kişiyi yakaladı.

Evde arama yapan güvenlik güçleri, 50 sikke ile değişik boyutlarda üzerinde eski çağlara ait yazı ve figürler bulunan 9 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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