Eskişehir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikova ilçesinde uyuşturucu kullanan kişilere madde temin ettiği bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu şüphelinin Kırmızıtoprak Mahallesi'nde bir apartmanda saklandığı bilgisine ulaştı.



Apartman çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, söz konusu eve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon düzenledi.



Ekipleri fark ederek saklandığı evden çıkıp yan binadaki bir apartmanın çatı katına gizlenen şüpheli U.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının evinde ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği "Bando"nun da katıldığı aramada, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 245 tüfeklere ait fişek, çok sayıda uyuşturucu kullanım aparatı, uyuşturucu hap, çalıntı olduğu değerlendirilen 40 cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edilen 47 bin lira ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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