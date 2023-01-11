Eskişehir'de hükümlüler için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hükümlülerin topluma kazandırılmalarına destek olmak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kitap İyileştirir" adlı kampanya başlatıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce faaliyete geçirilen kitap bağışı kampanyasının kentteki bir alışveriş merkezindeki açılış törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Tokgöz, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Durmuş Yöndem, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve diğer ilgililer katıldı.

Başsavcı Yeldan, açılışta yaptığı konuşmada, kitapların insanı doğruluğa, iyiliğe yönelttiğini vurguladı.

Okuyarak, anlayarak hayatın ve yanlışların iyileştirebileceğini belirten Yeldan, "Burada hükümlülerimize şu mesajı veriyoruz: Sizler iyiliğe doğru bir adım atacaksanız bizler toplum olarak sizin yanınızdayız. Bu kampanyada bağışlanan her kitap hükümlülerimizin iyiliğe yönelmeleri, iyiliği çoğaltmaları adına büyük bir adım mahiyetinde." ifadelerini kullandı.

Kampanya için Eskişehir Adliyesi, Espark Alışveriş Merkezi ve Vega Outlet Alışveriş Merkezi'nde bulunan kitap teslim noktalarındaki kumbaralara kitap bağışında bulunulabilecek.

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