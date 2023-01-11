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Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin şüpheli gözaltına alındı

AA

Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce apartmanın ikinci katından düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zerin Kılınç'ın (36) geçen yıl haziran ayında yüksekten düşme sonucu şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasında bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Şüpheli Y.S'nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, bu kişinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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