Eskişehir'de bir evden 1 kilo 164 gram ziynet eşyası çalan kadın yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evden 1 kilo 164 gram ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Kentte evden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Polis ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde bir evden 1 kilo 164 gram gelen ziynet eşyasını çalanların M.I. ve C.A. olduğunu belirledi.

Şüphelilerden M.I. düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı. C.A. ise bulunamadı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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