GÜNCELLEME - Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce apartmanın ikinci katından düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zerin Kılınç'ın (36) geçen yıl haziran ayında yüksekten düşme sonucu şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasında bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Y.S, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.





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