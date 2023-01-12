Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce bir apartmanın ikinci katından düşen Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan zanlının ifadesine ulaşıldı.

Şüpheli Yılmaz S, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yılmaz S, hakimlikteki sorgusunda, 6,5 yıldır ilişkisi olduğu Kılınç'ın intihar ettiğini öne sürerek, "Zerin'in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Olay tarihlerinde ben uyuşturucu kullanmıyordum. Zerin'in de uyuşturucu kullanmışlığı yoktur. Zerin'in psikolojik sorunları yoktu. Ben de kendisinin neden atladığını bilemiyorum. Buna ben de anlam veremedim." ifadesini kullandı.

- "Evdeki kan izlerinin Zerin'in burnunun kanaması sebebiyle olduğunu düşünüyorum"

Evde yapılan incelemede yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası bulunmasına ilişkin zanlı, Zerin Kılınç'ın olay sabahı burnunun kanadığını ve izlerin bu nedenle oluştuğunu iddia etti.

Kılınç'la 1,5 yıldır aynı evde yaşadıklarını belirten Yılmaz S, şu ifadeleri kullandı:

"Ev sahibi, Zerin'in kardeşinin çalıştığı iş yerine gidip nikahsız yaşadığımızı ve 3 aydır kira ödemediğini söylemiş, buna canı sıkıldı. O sabah kalktığında burnu kanamıştı. Peçete ile burnunu sildi. Peçeteyi yere attı. Zira ev sahibine çok sinirliydi. Biz de evden taşınma aşamasındaydık. Evdeki kan izlerinin Zerin'in burnunun kanaması sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Zira aramızda herhangi bir arbede yaşanmadı. Zerin'e 'Hadi dışarı çıkalım, bunaldık. Ben çıkıyorum, sen de gel' dedim. Gelmeyeceğini söyledi ve bana en son 'Sen gideceksin, gelmeyeceksin' dedi. Ben de kapıya gidip 'Bak yine saygısızlık yapıyorsun, ben ne zaman gittim de gelmedim, asıl sen sevmiyorsun' dedim. Zerin'in 'Ben saygısızım, sevmiyorum ha' diye serzenişini duydum. Bu sırada hızlı ayak seslerini de duydum. Kapıdan kafamı uzattığımda Zerin'in sol bacağının camdan çıktığını gördüm ve kendini camdan aşağı bıraktığını gördükten sonra koşarak aşağı indim."

Yılmaz S, düştüğü yerde yanına gittiğinde Kılınç'a bunu neden yaptığını sorduğunu ve onun, "Benimle gel." dediğini, ambulansla onu hastaneye götürdüklerini aktardı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yılmaz S, "Ben dünyada en çok değer verdiğim varlığı camdan atacak bir insan değilim. Ben hiçbir canlıya zarar verebilecek bir şahıs değilim. Ben kesinlikle Zerin'i itmedim. Herhangi bir şekilde kavga etmedik. Kendisini darbetmedim." ifadelerine yer verdi.

Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile bir savcı görevlendiren Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın intihar mı yoksa kadının itilerek mi öldüğüne ilişkin araştırma yapmak üzere Eskişehir Teknik Üniversitesinden fizik alanında uzman bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi.

Olay yerinde keşif yapılacağı, ayrıca heyetin incelemelerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmak üzere rapor hazırlayacağı öğrenildi.

- Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç (36), kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, dün yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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