GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir apartmanın giriş katında kız arkadaşını bıçakla öldüren zanlı yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, işe gitmek üzere evden çıktıktan sonra apartmanda bıçaklı saldırıya uğrayan kadının katil zanlısı erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'taki bir apartman dairesinde ikizi ile birlikte yaşayan 25 yaşındaki yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, işe gitmek için evden çıktığı sırada bina içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerinden darbe alan Can, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tuğçe Can'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bıçaklı saldırı olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuğçe Can'ın katil zanlısı Onur K'yi kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

Hayatını kaybeden genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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