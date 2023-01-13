Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evleri ve eklentilerindeki aramalarda, bir miktar metamfetamin, esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları ve serum seti ile 13 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.