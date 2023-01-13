Eskişehir'de bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Tuğçe Can'ın cenazesi defnedildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, çalıştığı huzurevine gitmek üzere yaşadığı apartmandan çıkarken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç kadının cenazesi toprağa verildi.

Öldürülen Tuğçe Can'ın naaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Çamlıca Mahallesi'ndeki Birlik Camisi'ne getirildi. Can'ın tabutunun üzerine gelinlik ve kırmızı yazma konulduğu görüldü.

Cuma namazının ardından cenaze namazı için toplanan kalabalığa seslenen Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Can'ın ailesinin ve yakınlarının acılarını yüreklerinde hissettiklerini belirten Yıldırım, "İnsanlıktan nasibini almayan, merhametsiz, şefkatsiz, korkak biri tarafından vahşice, canice katledilen merhum kardeşimizi merhameti şefkat bol Rabbimize uğurluyoruz. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin, taksiratını affeylesin." dedi.

Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazına, Tuğçe Can'ın annesi Emine, babası Bekir, ikizi Tuğba Can, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı. Genç kadının cenazesi, namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Katil zanlısı üniversite öğrencisi Onur K'nin ise gözaltına alınmadan önce çok sayıda ilaç içtiği, bu nedenle hastanede midesinin yıkandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Can'ın, Onur K. ile yaklaşık 1,5 aydır arkadaşlığının olduğu belirtildi.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde ikizi ile yaşayan Tuğçe Can (25), dün sabah yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı huzurevine gitmek üzere evinden ayrılırken apartmanda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaşamını yitiren genç kadının erkek arkadaşı katil zanlısı Onur K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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