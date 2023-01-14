Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'dan ESOGÜ'ye işbirliği ziyareti

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı makamında ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki kurum arasında işbirliği yapılabilecek alanlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başsavcı Yeldan ve Rektör Çolak, daha sonra ESOGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (ARUM) çalışmaları inceledi.

Ziyarette, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kılıç, Cumhuriyet Savcıları İsa Tuncay ve Tayfun Atak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral ile ESOGÜ ARUM Müdürü Prof. Dr. Onur Koyuncu hazır bulundu.

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