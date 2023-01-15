Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Burhan Ertan idaresindeki 26 T 0124 plakalı ticari otomobil, Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Eren Can Demir'in kullandığı 26 AGC 488 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Burhan Ertan, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Eren Can Demir ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Ertan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.