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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşayan Irak uyruklu 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilenerek fenalaştı.

Aile üyeleri, yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen ve tedavi altına alınan 8 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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