Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 12 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorumluluk bölgelerindeki denetim ve uygulamada, "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından aranan 12 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, 3 tabanca, 2 tüfek, esrar, uyuşturucu hap, metanfetamin ile bir miktar narkotik madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.