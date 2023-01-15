Eskişehir'de kız arkadaşını bıçakla öldüren zanlının büfede rahatsızlanma anı güvenlik kamerasında

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaşlı bakım teknikeri kız arkadaşı Tuğçe Can'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısının olaydan sonra bir büfede rahatsızlanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kız arkadaşını bıçaklayıp olay yerinden yaya olarak kaçan katil zanlısı Onur K'nin yaklaşık bir saat sonra elinde poşetle girdiği bir büfeden "şekerim düştü" diyerek çikolata aldığı, bu sırada fenalaşarak yere düştüğü belirlendi.



İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edilen Onur K'nin kendisine geldikten sonra hızla uzaklaştığı tespit edildi.



Zanlının büfeye geldiği, rahatsızlanarak yere düşmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.



Görüntüde haber verilmesi üzerine büfeye gelen sağlık ekiplerinin zanlıya müdahale ettiği görülüyor.

Bu arada zanlı Onur K'nin ise gözaltına alınmadan önce fare zehiri içtiği, bu nedenle hastanede midesinin yıkandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Olay

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'taki 12 Ocak'ta bir apartman dairesinde ikizi ile yaşayan Tuğçe Can (25), yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı huzurevine gitmek üzere evinden ayrılırken bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaşamını yitiren genç kadının erkek arkadaşı katil zanlısı Onur K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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