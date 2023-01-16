Eskişehir'de jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silah kaçaklığına yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı, silah ve fişekler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin silah ve uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.



Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli bir kişi, 3 tabanca, tabancalara ait 3 adet şarjör ile fişeklerle birlikte yakalandı.



Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



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