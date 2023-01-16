Eskişehir'de parkmetre ücretlerine zam yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında, parkmetre ücret tarifeleri güncellendi.



Meclis Başkan Vekili Aydın Ünlüce başkanlığında toplanan meclis, kentteki parkmetre ücret tarifesine yapılacak zamma ilişkin görüşülen, parkmetre ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, 11 lira olan açılış ücreti, 17 lira olarak güncellendi. 6 lira olan ilave saat ücreti de 10 lira olarak belirlendi.

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