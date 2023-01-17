Eskişehir'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tolga Akgün (44) idaresindeki 34 EDK 436 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar köprülü kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton köprü ayağına çarptı.

İnönü ilçesindeki bir fabrikada görevli olduğu öğrenilen Akgün olay yerinde hayatını kaybetti.

Tolga Akgün'ün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.





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