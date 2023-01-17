Yürüme güçlüğü çeken hasta, kapalı artroskopi ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Sivas'ta yaşayan ve 3 aydır yürüme güçlüğü çeken hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde ameliyatla ağrılarından kurtulup sağlığına kavuştu.

Evli ve 3 çocuk babası emekli memur Yusuf Çataltepe, kalçasındaki ağrılar nedeniyle Eskişehir'e gelerek Şehir Hastanesine başvurdu. Muayenesinde, Çataltepe'nin kalça ağrılarına eklem sorunlarının neden olduğu belirlendi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Aytek Hüseyin Çeliksöz ve ekibi, Çataltepe'ye kapalı artroskopi ameliyatı uyguladı.

Çeliksöz, gazetecilere, kapalı yöntem ameliyatın bölgede nadiren, Eskişehir Şehir Hastanesinde ise ilk kez yapıldığını söyledi.

Çataltepe'nin durumuna ilişkin bilgi veren Çeliksöz şunları kaydetti:

"Hastamızın kalçasında, kasığına vuran ciddi bir ağrısı vardı. Oturup kalkarken, yürürken şiddetli ağrıları oluyordu, dizini karnına doğru çekemiyordu. Muayenesinde çekilen MR'ında, kalça ekleminde bir problemi olduğunu ve bu problemin kapalı bir kalça artroskopi ameliyatı ile giderebileceğini gördük. Bu işin çözülebileceğini ona izah ettik. Kapalı kalça artroskopisi yaptık. Kendisi gayet mutlu. İstediğimiz başarıya ameliyat sırasında ulaştık. Önümüzde bir iyileşme sürecimiz olacak, şu an kendisi çok rahat ama heyecanlanıp daha büyük hareketler egzersizler yapmasın diye biraz kısıtlayacağız tabii ki. İyi sonuç aldık, takibinde de iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz."

Kapalı artroskopi ameliyatının özel araç gereçlerinin olduğunu bildiren Çeliksöz bunların temininde destek verenlere teşekkürlerini iletti.

Opr. Dr. Çeliksöz bu ameliyatı uygun gördükleri hastalara yapacaklarını sözlerine ekledi.

Yusuf Çataltepe ise 3 aydır yürüme güçlüğü çektiğini, ameliyatın ardından tüm ağrılarının tamamen kesildiğini ve kendisini çok iyi hissettiğini dile getirerek Çeliksöz ve ekibi ile hastane personeline teşekkür etti.

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