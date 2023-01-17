Eskişehir'de "uzman eller"e verilecek hibe desteği artırıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal kalkınmada uzman ellerin desteklenmesine ilişkin hibe miktarının 250 bin liraya yükseltildiği bildirildi.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar değişikliğiyle uygulanacak kırsal alanda yaşayan ya da yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmeyi, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, ülkenin kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek, kendi işini yapabilen ve istihdam imkanı ortaya koyabilen sürdürülebilir gelir getirici yatırımlar kazandırmayı amaçlayan Uzman Eller Projesi'nin amacına ulaşması, sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmaya katkısını artırmak için hibe tutarı 100 bin liradan 250 bin liraya çıkartıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullarından mezunlar da proje kapsamına alınarak hedef kitle de genişletildi.

Öte yandan projeden faydalanmak isteyen üreticiler teknik destek ve ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Birimine başvurabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.