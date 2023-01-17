Eskişehir'de öldürülen Tuğçe Can'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de işe gitmek üzere evinden çıkan Tuğçe Can'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınmadan önce fare zehri içerek intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen katil zanlısı üniversite öğrencisi Onur K'nin (22), Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Onur K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüphelinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

- Olay

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'taki 12 Ocak'ta bir apartman dairesinde ikizi ile yaşayan Tuğçe Can (25), yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı huzurevine gitmek üzere evinden ayrılırken apartmanda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaşamını yitiren genç kadının erkek arkadaşı katil zanlısı Onur K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.





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