Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Eskişehir'de yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'da hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis kararı dolayısıyla aranan T.K. adlı kadının Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da öğrenilen T.K, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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