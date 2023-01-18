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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı

AA

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Eskişehir'de yakalanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Eskişehir'de yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'da hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis kararı dolayısıyla aranan T.K. adlı kadının Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da öğrenilen T.K, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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