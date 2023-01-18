Eskişehir'de FETÖ'nün mahrem imamına 7 yıl 6 ay hapis cezası

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ'nün "askerlerden sorumlu mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Bülent Ü. ile avukatı katıldı.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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