Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de taksi ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde Savaş S. idaresindeki 26 T 0412 plakalı taksi ile Suriye uyruklu Midhat el Ali'nin kullandığı 26 MA 2412 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taksi şoförü Savaş S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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