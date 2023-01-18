Eskişehir'de bir kişiyi öldürüp ormana gömdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, cesedi ormanlık alanda bulunan gencin öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ö.B. (26) ile öldürülen Emrah Sakarya'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Cinayeti Ö.B'nin işlediğini öne süren sanığın kız arkadaşı D.U. (36) da duruşmaya geldi.
Sanık Ö.B, son savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ö.B'yi, Emrah Sakarya'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum etti. Sanık ayrıca, D.U'ya yönelik "silahla tehdit" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırıldı.
Eskişehir'de yaşayan Emrah Sakarya'nın (29) ailesi, 2021 yılının Şubat ayında güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. D.U, polise verdiği ifadede Sakarya'yı kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşı Ö.B'nin av tüfeğiyle öldürüp cesedini ormanlık alana gömdüğünü ileri sürmüştü. Sakarya'nın cesedi, 15 Nisan 2021'de Eskişehir-Mihalgazi kara yolundaki ormanlık alanda iz arama köpekleriyle çalışma yapan polis ekiplerince bulunmuştu. Gözaltına alınan Ö.B, tutuklanmış, D.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.