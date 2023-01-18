Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde hedef 75 bin çalışan sayısına ulaşmak

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 230'u aşkın tesisin devreye girmesiyle bölgede çalışan sayısının 2025 yılı sonunda 55 bin kişiye, 2030'da ise 75 bin kişiye ulaşacağını bildirdi.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin 53 yılda 34 milyon metrekarelik büyüklüğü ulaştığını bildirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin Türkiye'nin ikinci büyük organize sanayi bölgesinin olduğunu belirten Küpeli, şunları kaydetti:

"2000 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan sayısı 14 bin kişiyken, şimdi 47 bin kişiye ulaştı. Bizim dönemimizde kurulmaya başlayan 230'u aşkın tesisin devreye girmesiyle çalışan sayımız 2025 yılı sonunda 55 bin kişiye, 2030'da ise 75 bin kişiye ulaşmış olacak. Son yıllarda Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizdeki ciddi büyümenin bir yansıması olarak bölgemizdeki toplam tesis sayısı 828'e, üretimdeki tesis sayısı ise 600'e ulaşmış durumda. Kalan 228 firmanın büyük bölümü inşaat halinde olup, önümüzdeki 1,5-2 yıllık dönemde üretime geçecektir. 2025 yılına kadar devreye alacağımız yeni rezerv alanlarımızın yatırımcılara tahsis edilmesiyle bölgemizdeki firma sayımız bine ulaşacak."

Küpeli, 2000 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruluşların toplam ihracatının 120 milyon dolar düzeyindeyken, bu rakamın 2022 yılında 3 milyar dolara yaklaştığını belirtti.

Eskişehir sanayinin en önemli pazarlarının ise ABD ve AB ülkeleri olduğuna değinen Küpeli, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak her alanda büyüyen ve gelişen Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olmayı, katma değerli ihracatın ve yüksek teknolojili üretiminde uzmanlaşmış dev bir eko sisteme sahip en önemli sanayi üretim merkezi olmaya devam edecektir, Türkiye'nin Yüzyılı'nda ilk olarak hedefimiz Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin büyüklüğünü 50 milyon metrekareye çıkartarak ülkemizin en büyük ve yüksek teknolojinin üretim merkezi olmaya devam edeceğiz."



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