Eskişehir'de sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, Yassıhöyük Mahallesi'nde ikinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişiyi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıcı ve delici ekipman ile tarihi eser niteliğinde 7 taş ele geçirdi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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