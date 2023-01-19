Zimmetine para geçirdiği öne sürülen banka müdürünün yaşlıların "uyuyan" hesaplarını hedef aldığı belirlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan bir bankanın kadın şube müdürünün internet bankacılığını kullanmayan yaşlı müşterilerinin hesaplarından zimmetine para aktardığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklanan A.P.Ü'ye yönelik soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Şüphelinin, bir müşterinin kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine bankada inceleme başlatıldığı, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşteri saptayıp, hesaplardan paraları önce farklı 4-5 kişi üzerine, daha sonra ise kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

Tespit edilen zimmetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, A.P.Ü'nün Afyonkarahisar yakınlarında kullandığı otomobille tek taraflı kaza yaptığı ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirledi. Söz konusu kente giden ekipler şüpheliyi gözaltına alarak Eskişehir'e getirdi. Zanlının hesaplarına mahkeme kararıyla bloke konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kentte özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan A.P.Ü'yü zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına almış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

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