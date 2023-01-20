Eskişehir'de evlerinde eğitim gören Sude ile Yiğit Alp ilk karnelerini aldı

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ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de özel gereksinimleri nedeniyle evde eğitim gören öğrenciler, 12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karnelerini aldı.

Kistik fibroz rahatsızlığı bulunan 12 yaşındaki Sude Ege ile serebral palsili 7 yaşındaki Yiğit Alp Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sağlanan evde eğitim hizmetinden yararlanıyor.



Uluönder Özel Eğitim Uygulama Okulunun öğrencileri olan Sude ve Yiğit Alp'e hafta içi evlerine gelen bireysel özel eğitim öğretmenlerince üçer saat eğitim veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından Çamlıca ve Bahçelievler mahallelerindeki evlerinde ziyaret edilen Sude ile Yiğit Alp, ilk kez karne ve takdir belgesi heyecanı yaşayarak yarıyıl tatiline girdi.

Çocukların ve ailelerinin karne sevincine ortak olan Töre, AA muhabirine, Eskişehir genelinde 49 özel öğrenciye evde eğitim hizmeti verildiğini söyledi.

Kendisinin de farklı bir heyecan yaşadığını belirten Töre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'ın emaneti olan çocuklarımızdan Sude'yi ve Yiğit Alp'i ziyarete geldik. Karnelerini getirdik. Bir eğitimcinin eli değdiğinde çocuğun hayatında çok şeylerin değiştiğini birlikte gördük. Öğretmeninden başka gözü kimseyi görmüyor. Çocuklar bizim için çok kıymetli ve özel. Biz öyle görüyoruz. Öğretmenin temel felsefesi budur. Özel öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ederek onların yaşamlarında az da olsa bir yer bırakmak büyük bir mutluluk."

Töre, özel öğrencilerin eğitim görmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Bugünleri hayal bile etmiyorduk"

Sude'nin babası Beytullah Ege, Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim imkanından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ege, 3 kızından biri olan Sude'nin eğitim sayesinde davranışlarının her geçen gün iyileştiğine dikkati çekerek, "Hareketleri ve davranışları iyi yönde gelişti. Kalem tutması, deftere çizimleri, çok değişti. Okul malzemelerine yaklaşımı iyi. Eğitim görmeye çok hevesli. Kendi başına bile bir şeyler yapabiliyor." dedi.

Anne Ümmühan Ege, evde eğitim sayesinde hem kızının hem de kendilerinin hayatının kolaylaştığını vurguladı.

Daha önce kızlarının eğitim alamayacağı korkusunu yaşadıklarını ifade eden Ege, "Çok şükür eğitim almaya başladı. Eğitim çok önemli. Ben, babası ve ablaları ilgilense de öğretmenin verdiği eğitim daha başka oluyor. Öğretmenini çok iyi dinliyor. Öğretmenimizin desteğe çok güzel. Devletimiz tarafından Sude'ye her türlü imkan sağlanıyor. Ben de en az Sude kadar mutluyum. Sude kocaman bir kız oldu. Bugünleri hayal bile etmiyorduk." diye konuştu.

Özel eğitim öğretmeni Mihriban Ünlü, ekim ayından bu yana çalıştığı öğrencisi Sude'nin resmi çok sevdiğini, derslerde çoğunlukla farklı boyalarla keyifli şekilde resim yaptıklarını bildirdi.

- "Buruk bir sevinç hissediyoruz"

Yiğit Alp Sağlam'ın ise Korgeneral Lütfü Akdemir İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan annesi Melek Sağlam, evde eğitim sayesinde oğlunun okumayı öğrendiğini belirtti.

Oğlunda eğitim sürecinde gözlemlediği değişiklikleri anlatan Sağlam, şunları dile getirdi:

"Öğretmenimiz Furkan Safa Avis, Yiğit Alp'in okumayı öğrenebileceğini söylediğinden çok şaşırdım. Tahtaya yazdığımız cümleleri, hareketlerle gösterdiğinde Yiğit Alp'in okumayı öğrendiğini anlayıp, çok mutlu olduk. Çok kitap okuyoruz. Soru ve cevap çalışıyoruz. Oğlum neşeli, mutlu bir çocuk. Evde eğitim hizmetinden sonra öğretmenimizin yönlendirmeleriyle Yiğit Alp'e yönelik farkındalığımız arttı. Hep gözümüzün önünde olunca bazı şeyleri fark edemiyoruz. Yiğit Alp okula gidebilir mi diye çok düşünüyordum. Evde eğitim almaya başladı ve karnesini aldı. Buruk bir sevinç hissediyoruz."

Baba Uğur Sağlam, oğlunu mutlu etmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini kaydetti.

Yiğit Alp'i sosyal yaşamdan kopartmadıklarını aktaran Sağlam, "Sinemaya, tiyatroya, konsere götürüyoruz. Onu hayatın içinde tutmaya çalışıyoruz. İlk karnesini İl Milli Eğitim Müdür Pervin Töre'den alması da bizi çok mutlu etti. Böylesine bir düşünce çok güzeldi. Hatırlanmak çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Özel eğitim öğretmeni Furkan Safa Avis, Yiğit Alp'in çabuk öğrenen bir öğrenci olduğunu belirterek, "Harfleri çabuk öğrendi. Bu yıl okumayı hızlandırmaya çalışıyoruz. Yiğit Alp ile çalışmak benim için şans. Güzel bir deneyim." ifadesini kullandı.

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