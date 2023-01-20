Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devletin vergi kaybının önlenmesi, halk sağlının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait 6 iş yeri, 3 depo ve bir evdeki aramalarda, 790 bin dal sahte bandrollü makaron, kaçak 107 bin 20 dal sarılmış sigara, 1600 cinsel içerikli ürün, 1306 benzinli çakmak, 160 paket sigara, 104 kilogram kıyılmış tütün ve 70 çakmak benzini, 155 litre etil alkol, 81 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 70 aroma kiti, 4 kompresörlü sigara sarma makinesi ile 83 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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